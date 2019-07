Companhias gaúchas irão pesquisar sobre produção de gases a partir de tratamento de esgoto

A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) está entre as que serão privatizadas, conforme projeto aprovado no estado. Porém, o governo gaúcho divulgou que ela iniciou nova parceria para pesquisa de um ano, com a A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A intenção é que sejam feitos estudos sobre a utilização de biogás e biometano produzidos a partir do processo de tratamento de esgotos.

O convênio prevê que a Diretoria de Inovação Relacionamento e Sustentabilidade da Corsan faça análises do biogás produzido nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) de Canela, Lajeado, Glorinha, Xangri-lá e São Jorge (Capão da Canoa). A partir desses resultados, será avaliado o potencial de produção e a viabilidade comercial dessa fonte de fornecimento energético.

Deixe seu comentário: