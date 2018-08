Compare os jatinhos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e saiba qual vale mais

Agora na Juventus após ganhar tudo no Real Madrid, Cristiano Ronaldo segue competindo com Lionel Messi, do Barcelona. Em sua versão on-line nesta terça-feira (28), o diário espanhol “As” compara os jatinhos dos dois craques.

De acordo com o jornal, a aeronave de CR7, um Gulfstream G650, é o mais caro dos dois, valendo a “bagatela” de 31,7 milhões de euros. Tal jatinho tem capacidade para 18 pessoas e alcança até 981 km/h. A máquina é produzida nos EUA e conta com a tecnologia mais avançada do mercado. Entre outros recursos, o “mimo” do craque português conta com o “Sistema Triplex de Gerenciamento de Voo”, modo de descida automática de emergência, radar meteorológico 3-D e controle de voo avançados.

Já o jatinho de Messi é um Embraer Legacy 650, avaliado em 28,3 milhões de euros. A bordo, o craque pode levar até 14 passageiros. Todos confortavelmente acomodados em poltronas de couro reclináveis, uma cozinha espaçosa e totalmente equipada, além de um banheiro de grandes proporções. Em seu interior há três áreas distintas: sala de reuniões, área privada e um lavabo extra.

Gol mais bonito

Nesta terça-feira, a Uefa, entidade máxima do futebol europeu, divulgou o gol mais bonito da temporada. O autor da pintura foi ninguém menos do que Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo. O tento em questão foi a bicicleta antológica, na vitória por 3 a 0 diante da Juventus, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. As informações são da Gazeta Esportiva

O português desbancou o francês Payet, que marcou pela Liga Europa, vestindo a camisa do Olympique de Marselha. A espanhola Eva Navarro, acabou em terceiro lugar na final da Eurocopa sub-17 feminina. Pela primeira vez, Cristiano venceu o prêmio organizado pela Uefa. Anteriormente, Messi faturou em 2015 e 2016, e Mandzukic no ano de 2017.

O jogador por sua vez, fez questão de agradecer em suas redes sociais, relembrando os aplausos dos torcedores da Juve logo depois do gol. “Obrigado por todos que votaram em mim. Nunca vamos esquecer esse momento, especialmente pela reação dos fãs no estádio”, escreveu.

Favorito

Possivelmente, a reverência à CR7 ajudou o luso a se transferir para a Velha Senhora nesta temporada. Em dois jogos na temporada, ainda não balançou as redes. Além disso, Cristiano é o favorito a ser eleito pela sexta vez o melhor jogador do mundo, na eleição da Fifa. Concorrem com o português, Modric, do Real Madrid e Salah, do Liverpool.

