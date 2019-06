“Compartilhar Nos Faz Melhores”: campanha da Ariel incentiva casais a dividirem tarefas domésticas

A Ariel, marca de lava roupas da P&G, lançou a campanha “Compartilhar Nos Faz Melhores”, em que provocou casais a dividirem tarefas domésticas. A peça se baseou em pesquisas que demonstram que mulheres continuam sendo as maiores responsáveis pelos cuidados da casa, como lavar a roupa e louça, para expor a importância de dividir essas funções.

No vídeo, a marca propõe os consumidores a “Lavar nossos velhos hábitos”, e, com a voz de um idoso como narrador, aponta que compartilhar deveres domésticos é “algo que na minha época era impensável, mas, para o nosso bem, evoluímos”.

De acordo com o levantamento, hoje em dia, cerca de 70% não compartilham as tarefas em casa. Isso faz com que a mulher trabalhe pelo menos oito horas a mais por semana, devido a concentração de atividades. A Publicis foi responsável pela criação da peça.

Confere o vídeo!

