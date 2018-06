Compasso de espera

O PP e o DEM, dois dos maiores partidos do País que são assediados pelos presidenciáveis melhor colocados, estão na pista de dança da boate da campanha, mas só vão beijar na boca no fim da festa. Usando a paródia de um cacique, o fato é que o deputado federal Rodrigo Maia e o prefeito soteropolitano ACM Neto, que articulam pelo DEM, e o senador Ciro Nogueira, pelo Progressistas, vão deixar as articulações pendentes e seus partidos vão se aliar na última hora com quem fechar melhores palanques estaduais – e obviamente os melhores nas pesquisas em julho.

Última hora

Nas entranhas das Executivas do PP e DEM, fala-se até o último dia das convenções partidárias no calendário eleitoral para a concretização de alianças.

Fator comum

É provável PP e DEM deem as mãos e fechem com o mesmo candidato que lhes fortaleçam campanhas. O que importa para Maia e Ciro é a reeleição para o Congresso.

Por aparelhos

A CASSI, a Caixa de Assistência dos Funcionários do BB na Saúde, está na UTI. A situação é tão tensa que abriu tutorial no site da instituição para dúvidas de associados.

Deu certo

Sem oba-oba na mídia e com competência de sobra numa sinergia fundamental, a Receita Federal, Polícia Federal e Rodoviária Federal encerraram a Operação Muralha após 57 dias de atividade 24 horas na tríplice fronteira Sul, com significativo resultado e que servirá de modelo para as forças policiais em outras fronteiras.

Balanço

Segundo a Receita, ‘a barreira fixa de fiscalização na praça de pedágio em São Miguel do Iguaçu (PR) foi retirada na segunda-feira’. Foram R$ 21 milhões em produtos piratas e ou contrabandeados apreendidos, 36 prisões em flagrante, mais de 1,5 tonelada de maconha e 3 kg de cocaína apreendidas. Um sucesso que se repetirá, garantem fontes.

Outra Vivo

É um caso de ‘propaganda involuntária’ de sucesso sem nenhum centavo investido. O leitor já deve ter visto várias vezes a marca VIVO nos painéis de publicidade em todos os jogos do Mundial nos estádios da Rússia. Mas não é a operadora brasileira. Trata-se de uma chinesa, patrocinadora da entidade máxima do futebol, e com incrível logotipo similar à daqui.

Antena ligada

Aliás, em nota à Coluna, a VIVO brasileira informa que, a despeito de não patrocinar a entidade máxima do futebol, é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira desde 2005.

Agora, vai

A CCJ da Câmara aprovou o PL 8212/17 que institui o 15 de Agosto como o Dia Nacional da Imigração Chinesa. A China é o maior parceiro comercial do Brasil.

PSDB-PSB

A despeito da afinidade da Executiva nacional do PSB com o PT ou PDT, em Minas Gerais a conversa é outra. Pré-candidato ao Governo de Minas e bem colocado nas pesquisas, o senador Anastasia (PSDB) conversa com o ex-prefeito Marcio de Lacerda (PSB) numa tentativa de reedição de aliança local de poucos anos atrás.

Proposta à mesa

Anastasia sonha ter Lacerda como seu vice na chapa para o Governo de Minas. O trato envolve também o apoio do governador paulista Marcio França (PSB) ao tucano Geraldo Alckmin para o Planalto. Essa aliança PSDB-PSB pode se repetir em outros poucos Estados. Mas a cúpula dos socialistas quer evitar. Tudo.

Esplanada Esportes

É o Mundial mais emocionante das últimas décadas, para muita gente: tem ótimas disputas, novidade do árbitro de vídeo, Neymar vestido de Calopsyta, Maradona sóbrio, Alemanha humilhada.

Mas…

… fora de campo, os juízes da Segunda Turma do STF fazendo feio e soltando os bandidos da Lava-Jato.

Acorda, povo!

Os manifestantes em Brasília continuam a errar o endereço. A turma mais perigosa não está no Planalto ou no Congresso, e sim no outro vértice da praça dos Três Poderes.

Deixe seu comentário: