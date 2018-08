Competitividade vai marcar a final do Freio de Ouro 2018. Programação inicia nesta quarta-feira (22)

A final do Freio de Ouro 2018 durante a 41ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), vai ter a competitividade dos conjuntos como a marca para este ano, segundo a expectativa dos organizadores. De 23 a 26 de agosto, 104 conjuntos, sendo os 96 selecionados nas classificatórias e mais os oito melhores colocados na última ExpoFICCC, que ocorreu em maio no Brasil, entrarão em pista para disputar o título máximo da raça Crioula.

O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), Eduardo Suñe, salienta ainda que a projeção para a final do Freio de Ouro é das mais otimistas possíveis. Garante que a prova será muito competitiva e maior do que dos outros anos, tendo em vista que os animais que entraram na ExpoFICCC estão classificados para a final. “O Freio de Ouro conta a cada três anos com esse aumento no número de animais devido às edições da FICCC no Brasil”, explica.

Segundo Suñe, também já foram definidos com bastante critério os jurados para a final do Freio de Ouro. O julgamento das 52 fêmeas será realizado por Carlos Marques Gonçalves Neto, César Hax e Jorge Rosa Demiate Júnior. Já os 52 machos serão julgados por Ciro Manoel Canto de Freitas, Felipe Caccia Maciel e Thiago Ávila. “Com certeza será uma grande Expointer, com grandes finais também das modalidades esportivas. E o Freio de Ouro, a mais importante prova seletiva de cavalo do mundo, será um atrativo à parte para todos aqueles que são apaixonados por cavalo. Teremos uma final inesquecível”, observa.

As comissões e subcomissões da ABCCC realizaram diversas reuniões nos últimos dias para avaliar o ciclo 2018 e projetar 2019. Houve um crescimento no número de animais e de eventos envolvendo a raça. Suñe, afirma que a atual temporada também foi muito importante economicamente com a raça tendo bastante oferta e procura, e os leilões registrando liquidez. “Nós consideramos este ciclo ótimo, tendo em vista o momento econômico em que vivemos. O cavalo Crioulo em alta, conseguiu manter os seus números e crescer em quase todas as modalidades, inclusive em número de animais participando dos eventos, na comparação com 2017 e 2016. E em várias provas alcançamos números recordes, nunca vistos dentro da raça”, destaca.

O ciclo do Freio de Ouro, organizado pela ABCCC, conta com o patrocínio de Ipiranga e Massey Ferguson, além do apoio da Supra.

Confira a programação

22 de agosto de 2018 (Quarta-feira)

12h – Término da entrada dos animais do Freio de Ouro

14h – Inicio Exame de admissão Freio de Ouro – Fêmeas

15h – Término Exame de admissão Freio de Ouro – Fêmeas

15h – Inicio Exame de admissão Freio de Ouro – Machos

16h – Término Exame de admissão Freio de Ouro – Machos

23 de agosto de 2018 (Quinta-feira)

08h30min – Morfologia do Freio de Ouro (Fêmeas)

13h30min – Morfologia do Freio de Ouro (Machos)

24 de agosto de 2018 (Sexta-feira)

07h – And./ Figura/ VSP/ Esb. (Fêmeas)

12h45min – And./ Figura/ VSP/ Esb. (Machos)

25 de agosto de 2018 (Sábado)

08h – Prova de Mangueira – 1ª fase (Fêmeas e Machos)

14h – Prova de Campo – 1ª fase (Fêmeas e Machos)

26 de agosto de 2018 (Domingo)

12h30min – Solenidade de abertura do Freio de Ouro

13h – Prova de Mangueira – Etapa final do Freio de Ouro

14h45min – Prova Bayard Sarmento

15h50min – Prova de Campo – Finalistas

17h – Entrega de prêmios – Freio de Ouro

