Complex agora tem um Jardim Secreto em Porto Alegre

O Complex Skatepark agora possui um novo espaço em sua estrutura. O Jardim Secreto é um ambiente moldável e privativo, destinado para pessoas que desejem fazer eventos no local.

Desde aquele churrasco com amigos para assistir aos jogos, até aniversários de crianças, o espaço pode receber tonéis ou mesas, de acordo com a preferência e o estilo de evento que irá receber. O Jardim Secreto tem entrada por dois locais, ou pelo Complex, ou pela Black Box.

Ambiente para receber amigos e diferencial

O surgimento do Jardim Secreto vem da ideia de oferecer um espaço dentro do Complex em que as pessoas possam receber seus amigos em um ambiente mais reservado. Além da proposta oferecida, o maior diferencial do Jardim Secreto é que não é cobrado nenhum valor de locação para as pessoas usufruírem do espaço, somente taxas de segurança e limpeza.

É comprar a sua carne em um dos fornecedores do Complex, trazer a nota fiscal e assar o seu próprio churrasco com os amigos. Bebidas, podem ser adquiridas somente no local. O Jardim Secreto promete ser um sucesso, oferecendo uma linda estrutura para receber os amigos, sem deixar de se sentir em casa.

Serviço

O que: Jardim Secreto no Complex Skatepark

Onde: Av. Protásio Alves, 3839 – Três Figueiras

Deixe seu comentário: