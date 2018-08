Complex Lab recebe Beto Galetto do Burger 101

Está chegando mais uma edição do Complex Lab de dar água na boca. No próximo dia 22, Beto Galetto vai estar ensinando a preparar um burger com jeito e sabor de gourmet, mas com alma caseira.

Nesta edição do Complex Lab, a aula será em estilo happy hour com cerveja liberada e muita música boa. Beto Galetto, criador do Burger 101 e especialista no assunto vai dar dicas e ensinar todo mundo a fazer um burger do zero. E, além da teoria, cada um vai colocar a mão na carne e preparar o seu próprio sanduíche.

Saiba mais sobre o Burger 101:

O Burger 101 não possui foodtruck ou restaurante. Ao invés disso, funciona como uma “hamburgueria cigana”. Para em restaurantes, churrasqueiras, casas e até mesmo em quintais de vizinhos. Essa foi a maneira encontrada para levar o burguer para mais lugares e conhecer o máximo de pessoas, fugindo ao máximo da rotina que uma cozinha fixa impõe.

Serviço:

O que: Complex Lab: Búrger 101

Quando: Quarta-feira – 22 de Agosto

Onde: Complex Skatepark – Av. Protásio Alves 3839, Três Figueiras

Horário: 19h até as 22h.

Inscrições: 1º lote 100,00 reais – 2º lote 120,00 reais.

As inscrições podem ser feitas no caixa do Complexo ou via Sympla.

Deixe seu comentário: