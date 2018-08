Complex promove evento em Porto Alegre de introdução à meditação

Em tempos de estresse e uma vida a cada dia mais corrida, uma pausa para buscar o seu bem estar pode fazer a diferença. Neste sentido, o Complex Skatepark promove uma oficina de introdução à prática da meditação neste sábado (11).

Como parte do projeto Complex Talks, a casa convida o professor de yoga e fundador da plataforma online Prána, Carlo Guaragna, para conduzir um bate-papo sobre conceitos do Yoga e práticas que envolvam a meditação.

Plataforma online conta com 2 mil membros ativos

Praticante de Yoga e professor da técnica, o gaúcho Carlo Guaragna buscou expandir as técnicas que aprendeu a partir de uma plataforma online. A Prána é uma escola online que impacta na vida de milhões de pessoas e tem cerca de dois mil membros ativos cadastrados na plataforma.

Além de ministrar aulas regulares, Carlo também dá cursos de formação, meditação, respiração e outros aspectos que englobam o universo da yoga.

“A meditação faz com que exista uma quebra no padrão automático das nossas vidas. Durante a prática nos afastamos da agitação do dia a dia e observamos a vida como espectadores. Ou seja, mais observação e menos envolvimento, mais entendimento e menos sofrimento”, comentou Carlo. O evento promete ser uma porta para que as pessoas busquem cada vez mais o seu bem estar, em dias tão agitados.

SERVIÇO

O que: Complex Talks – Introdução à meditação com Carlo Guaragna

Onde: Complex Skatepark – Avenida Protásio Alves, 3839

Quando: 11 de Agosto – 11hs às 13:00hs

Ingressos: R$ 60 – R$ 100 – www.sympla.com.br

