Complex recebe terceira edição do brechó de desapegos

Para promover a moda sustentável e o consumo consciente, acontece neste sábado (01) a terceira edição do brechó de desapegos que é realizada no Complex Skatepark, em Porto Alegre. O evento terá um total de vinte e cinco expositores que irão expor itens de moda vintage, retrô, atual e autoral.

Dentre os expositores que irão desapegar-se de alguns pertences, estão as influencers Tammy Kirsch e Pâmela Machado. Outro destaque fica por conta da presença da “The vintage clothes”, uma arara de peças exclusivas trazidas de Nova York, e que estarão disponíveis para quem passar pelo Complex.

Ideia do evento surgiu de um desapego pessoal

Idealizado e criado pela publicitária gaúcha Natalia Guasso há quase sete anos, a proposta do Brechó é propor um novo tipo de consumo, mais consciente, fazendo com que as pessoas se tornem mais desapegadas de suas roupas, tornando-se assim, menos acumuladoras.

“A ideia do brechó surgiu a partir de um desapego pessoal meu, e de uma noção de o quão importante é a gente refletir sobre consumo e dar valor aos brechós. O Brechó é a moda mais sustentável que tem”, comentou a idealizadora do evento. Além do brechó de desapegos o público terá a deliciosa gastronomia do Complex a disposição e também muita cerveja artesanal.

SERVIÇO

Onde: Brechó de Desapegos no Complexo – Local Complex SkatePark – Protásio Alves, 3839

Quando: Dia 1 de setembro

Horário: Das 12h às 20h

Ingressos: Entrada Franca

Link do evento: https://www.facebook.com/events/146968069334816

