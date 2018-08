Complex Skatepark apresenta novo projeto dedicado à mulheres com o estúdio Cadê Amélia

No domingo de Agosto (26) acontece mais uma edição do projeto Complex Ink. Dessa vez, as meninas do estúdio de tatuagens mais feminino do Estado, Cadê Amélia, vão transformar o espaço Black Box no Complex Skatepark em uma pop-up estúdio de tatuagem e piercing.

Sendo um modelo mais prático e sem hora marcada, a ideia do “flash tattoo” é chegar e escolher o desenho e realizá-lo com as tatuadoras Karime Ferran, Alessandra Fuchs e Andressa Lannes. Além de tatuagens, piercings também podem ser colocados com a expert Dani De Cesaro.

Glaura Gonçalves, sócia diretora do estúdio, comenta que “essa será a segunda edição da parceria Cadê Amélia e Complex. A primeira foi muito bacana, a galera curtiu e se divertiu muito. Estamos contando os dias! As meninas estão com ótimas ideias para tatuar quem for chegando”.

Saiba mais sobre o Stúdio

O estúdio Cadê Amélia foi fundado em 2016 para suprir uma necessidade de muitas mulheres: um estúdio de tatuagem que atenda-as como elas desejam – com privacidade, respeito, profissionalismo e um local diferenciado. O Cadê Amélia tem como objetivo além de oferecer tatuagens lindas, uma experiência única do começo ao fim do processo: desde o orçamento simplificado até os cuidados pós tatuagem.

Serviço:

O que: Complex Ink – Cadê Amélia

Quando: domingo – 26 de agosto

Onde: Complex Skatepark – Avenida Protásio Alves 3839

Horário: a partir das 14h

