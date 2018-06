Complex Skatepark recebe assessor de imprensa do Grêmio para um bate-papo em Porto Alegre

Nesta quinta-feira (07), exatamente uma semana antes de a bola rolar na Rússia dando início à maior competição de futebol do mundo, o Complex Skatepark (Avenida Protásio Alves, 3839, em Porto Alegre), irá receber uma oficina de assessoria de imprensa no futebol com João Paulo Fontoura, assessor de imprensa do Grêmio desde 2010. O evento traz o profissional do tricolor para dividir as suas experiências do sagrado ambiente do vestiário com o público presente.

Terceiro assessor da história do clube

Poucos sabem, mas a figura do assessor de imprensa é relativamente recente dentro do futebol. Iniciou-se em meados dos anos 1990 e no tricolor gaúcho, mais especificamente, em 1998. JP, como é conhecido, é o terceiro assessor de imprensa da história do Grêmio.

Após trabalhar por alguns anos em veículos como Band, Correio do Povo, Gaúcha e Terra, estar do lado de onde surge a informação é um trabalho bastante desafiador para um jornalista. “Circular no ambiente de vestiário, um local onde a discrição e a lealdade devem prevalecer, é um desafio diário. Depois de passar alguns anos na imprensa, estar do lado de cá da informação sem deixar de exercer o jornalismo é desafiador”, comentou JP.

Aposta em conhecimento

O público que comparecer à oficina do assessor do tricolor irá conhecer não só as experiências de um assessor de imprensa nos bastidores do futebol, mas também aprenderá sobre conteúdo e teorias em relação à profissão. “Estou curioso para ver qual o público que vai comparecer, talvez não somente gente da área, mas seria legal ver pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com o ambiente do futebol”, comentou JP.

Serviço:

O que: Oficina de assessoria de imprensa no futebol – João Paulo Fontoura – assessor de imprensa do Grêmio

Onde: Complex Skatepark – Av. Protásio Alves, 3839, Três Figueiras – POA

Quando: Quinta-feira – 7 de junho –, das 19h30min às 22h30min

Inscrições: diretamente no caixa do Complex Skatepark, deixando o seu nome e telefone

Valor da inscrição: R$120 (a serem pagos no caixa do Complex, apenas em dinheiro)

