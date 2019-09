Comprometimento, maturidade e desempenho à nível de campeão: Odair exalta classificação do Inter sobre o Cruzeiro

*Valéria Possamai

O resultado do trabalho e do planejamento são já frases que fazem parte das entrevistas do técnico Odair Hellmann após o jogos. A confiança no que vem sendo desenvolvido é citado a tempos, mas que nesta quarta-feira, ganharam novos adjetivos após a classificação sobre o Cruzeiro, que culminam na volta da equipe a uma decisão de Copa do Brasil após 10 anos.

“O feito é de um trabalho realizado por todos. Pela direção que assumiu, pela comissão e grupo de jogadores. Reconstruímos muita coisa. Essa direção passou por muita dificuldade. Agora nós temos a possibilidade da conquista, da taça. Esse grupo vai dar mais do que o seu máximo. Não ganhamos nada e vamos enfrentar um adversário dificílimo”, avaliou Odair já citando o enfrentamento contra o Athletico-PR, adversário da final.

Autor de dois dos três gols do jogo, Paolo Guerrero também foi lembrado pela situação do pedido de desconvocação da Seleção Peruana ao técnico Ricardo Gareca. Odair saudou o exemplo do centroavante, mas fez questão de ressaltar que todos os atletas já deram prova pelo compromisso com grupo: “Esse comprometimento do Guerrero, eu pego esse exemplo o jogo no grupo. Cada um vai lembrar que já tiveram atos como esse do Guerrero, em algum momento tático ou de se comprometer com o elenco”.

A maturidade da equipe também foi ressaltada pela situação de desclassificação recente na Copa Libertadores, quando o time foi eliminado pelo Flamengo, no estádio Beira-Rio. “O grupo mostrou uma maturidade muito grande de passar por esse momento de derrota. O Inter joga como campeão todos os jogos desde que eu estou aqui. Essa equipe é muito comprometida. Você chegar na final é um campeonato e você disputar a final é outro campeonato”, disse Odair, que completou: “Três a zero. Passamos para uma final de campeonato. A noite é perfeita”.

