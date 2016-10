Comung quer o fortalecimento do sistema comunitário de ensino superior do RS

O reitor da Universidade de Passo Fundo, José Carlos Carles de Souza acaba de assumir a presidência do Comung (Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas), que objetiva o fortalecimento individual das 15 instituições que abriga no RS. O Comung defende a defesa do sistema comunitário do ensino superior, além do fortalecimento dos polos tecnológicos do Estado, um complexo que abriga 9 mil professores, 11 mil funcionários, mais de 3 mil doutores e pós-doutores. “Trata-se de uma massa crítica de conhecimento científico e isso poderá transformar nosso Estado”, aponta José Carlos. Ele esteve visitando a Rede Pampa, tendo sido recebido pelo vice-presidente da empresa, Paulo Sérgio Pinto.

