Comunicação e marketing digital são temas de um workshop gratuito para o segmento de artesanato em Capão da Canoa

Na tarde desta segunda-feira, a FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) realizará em Capão da Canoa (Litoral Norte do Estado) um workshop sobre comunicação e marketing digital voltado para o segmento de artesanato. O evento é gratuito e está previsto para a faixa das 13h30min às 18h no auditório da prefeitura.

As inscrições devem ser feitas através do e-mail capaodacanoa@fgtas.rs.gov.br, com vagas limitadas. Em caso de dúvida, mais informações são disponibilizadas por meio do telefone (51) 3665-6405.

O workshop integra o projeto “Artesanato Bem Feito, Negócio Bem-Sucedido”, que conta com 12 encontros de quatro horas cada, nos quais são desenvolvidos temas ligados à gestão de empreendimentos de pequeno porte nesse segmento. Ao todos, as últimas seis edições reuniram mais de 400 participantes.

A iniciativa é viabilizada por uma parceria entre a agência local da FGTAS/Sine (Sistema Nacional de Emprego), Comart (Conselho Municipal de Artesanato), Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) e prefeitura de Capão da Canoa, representada pelas secretarias do Turismo, Indústria e Comércio e de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária.

Também desenvolvido pela FGTAS, o PAS (Programa Gaúcho do Artesanato) incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio a comercialização. Dentre as atividades realizadas pela iniciativa está a emissão da Carteira de Artesão.

O documento possibilita a isenção de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), emissão de notas fiscais e exportação de produtos como pessoa física. Além disso, viabiliza a participação de profissionais e empreendimentos da categoria em exposições e feiras de comercialização de produtos.

