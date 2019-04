Comunicado sobre visitas domiciliares a pensionistas com mais de 95 anos

O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Prev) fará visitas domiciliares até o dia 15 de junho aos pensionistas com mais de 95 anos residentes em Porto Alegre e na Região Metropolitana. O objetivo é desenvolver um estudo social para aprimorar o acesso dos beneficiários aos serviços disponibilizados pelo governo, bem como a melhor forma de atender aos pensionistas dessa faixa etária. Além disso, o serviço visa renovar o benefício da pensão de 2019, caso o pensionista faça aniversário no mês em que for efetuada a visita. Os beneficiados serão contatados para agendamento pelas assistentes sociais Márcia Monteiro ou Janaína Duarte, servidoras do IPE Prev.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3210-5765.

