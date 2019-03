Comunicador da Rádio Grenal é homenageado pela Câmara de Vereadores de Bagé

O comunicador da Rádio Grenal, Ben-Hur Marchiori foi homenageado nesta quarta-feira, em sessão solene na Câmera de Vereadores do Município de Bagé. O delegado de polícia aposentado, que é integrante da bancada do programa Dupla em Debate, recebeu o título de Cidadão Bageense, pelos relevantes serviços prestados à comunidade local.

A homenagem teve a preposição do vereador Graziane Lara, do PTB, que esteve na cerimônia para entregar o título acompanhado do presidente da Câmera, Adriano Silveira Carneiro.

Deixe seu comentário: