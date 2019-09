Comunicador Sérgio Zambiasi recebe parabéns de seus colegas da Rede Pampa por seu aniversário

O comunicador da Rede Pampa, Sérgio Zambiasi, foi homenageado por seu aniversário, nesta segunda-feira (09), pelo vice-presidente da Pampa, Paulo Sérgio Pinto, e seus colegas de emissora.

Durante a programação ao vivo da Rádio Caiçara, (FM 96.7) da Rede Pampa, o comunicador foi surpreendido com a homenagem, além de ser presentado com uma torta. Zambiasi está a frente da rádio desde 2015, onde comanda um programa com seu nome. “Zambiase é um profissional extremamente competente e como amigo, nem se fala. Uma figura magnífica, daquelas que a gente tem o prazer de conviver”, disse Paulo Sérgio Pinto à reportagem de O Sul.

O vice-presidente da Pampa também falou sobre a trajetória política do radialista. “É um político que serve de exemplo para todos nós, sempre defendendo os interesses do Rio Grande do Sul”, lembrou.

A comunicadora da Rádio Caiçara, Amanda Block, gravou o momento em que o estúdio da Rádio Caiçara é invadido por seus colegas.

No perfil oficial da Rádio Caiçara no Twitter também foi publicada uma homenagem ao jornalista.

O Sérgio Zambiasi está de aniversário! 😍 A semana começa com muita festa na Caiçara. ☎ Telefone da produção: (51) 3218-2591

📱 WhatsApp: (51) 99987-8101

📻 FM 96,7

💻 https://t.co/F8OfDHqI3a pic.twitter.com/jnID888BQp — Rádio Caiçara FM (@radio_caicara) September 9, 2019

