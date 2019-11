Comunicadora Magda Beatriz concorre em três categorias no Prêmio Press 2019

A comunicadora da Rede Pampa, Magda Beatriz concorre a três categorias do Prêmio Press 2019. Além de indicada como “Jornalista do Ano” e “Melhor Apresentadora de Televisão do Ano”, ela comanda o elenco do Atualidades Pampa, que concorre na categoria “Melhor Programa de Televisão do Ano”.

Em 2005, Magda recebeu o Prêmio Jornalismo Carmem Silva, numa proposição do então vereador Haroldo de Souza. Já nos anos de 2011/2012, a jornalista foi escolhida, por meio do voto popular dos profissionais da área e por um júri especial, para receber o Prêmio Press – Melhor Apresentadora de TV.

O Programa Atualidades Pampa que concorre a Melhor Programa de Televisão do Ano, vai ao ar de segunda a sexta, em dois horários, às 19h15 e à meia-noite, e aos sábados, às 19h30. Exibido há quatro anos, o programa conquistou os gaúchos, trazendo no início da noite as principais notícias de uma forma descontraída, com muita opinião e intensa interatividade com a audiência, características que vem consolidando o Atualidades Pampa como o principal programa local exibido na faixa horária.

“De ter a certeza que estou fazendo certo meu trabalho e estou conseguindo alcançar o princípio do programa, me comunicar com a população”, disse Magda que está concorrendo ao Prêmio Press 2019, em três categorias.