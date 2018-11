Comunidade brasileira nos Estados Unidos votou em Bolsonaro e rejeita Donald Trump, aponta pesquisa inédita

Na imprensa internacional, o presidente eleito Jair Bolsonaro foi por repetidas vezes rotulado de “Trump dos trópicos”. O próprio Bolsonaro gosta de se comparar com o presidente americano — muitas de suas ideias, estratégias e polêmicas parecem copiadas dele. Como tal semelhança afetou a comunidade brasileira nos Estados Unidos? No segundo turno, oito em cada dez brasileiros que votaram nos EUA escolheram Bolsonaro, mas seus eleitores continuam rejeitando o morador da Casa Branca.

Uma pesquisa exclusiva, realizada pela Ideia Big Data na comunidade brasileira de Boston, indica que 63% desses eleitores brasileiros afirmam não ver semelhança entre as ideias de Bolsonaro e as de Trump, enquanto apenas 15% veem semelhança entre os dois e 22% não sabem opinar. Bolsonaro já reconheceu publicamente sua admiração por Trump. Quando confrontada com frases de ambos, mas sem que a autoria das sentenças fosse previamente atribuída, a maioria dos entrevistados credita ao americano frases que foram ditas pelo presidente eleito brasileiro.

A maioria dos brasileiros (85%) diz que as políticas dos republicanos não melhoraram a vida daqueles que moram nos EUA. Para 79% dos entrevistados, o pior do governo Trump é a imigração, seguidos pelos 11% que indicam ser a saúde e pelos 4% que apontam a política externa — 6% indicaram outros temas. A comunidade brasileira na região de Boston é muito evangélica, e, quando Bolsonaro foi visitar a região, foi recebido por todos os líderes locais.

“Os brasileiros desta região colocam Trump e Bolsonaro em campos opostos”, afirmou Maurício Moura, presidente da Ideia Big Data. “Os eleitores brasileiros em Boston acreditam que Bolsonaro vai trazer a ordem para o Brasil, enquanto Trump trouxe muita incerteza.”

O levantamento foi feito por telefone com 351 brasileiros que residem nas cidades de Boston, Framingham, Somerville e Cambridge — área de Massachusetts que abriga cerca de 400 mil imigrantes do Brasil. Indica que 59% avaliam negativamente o governo Trump, enquanto apenas 8% o aprovam e 33% não aprovam nem desaprovam. Já Bolsonaro é visto como um político positivo por 61% dos entrevistados, enquanto 29% não o aprovam e 10% são neutros em relação ao presidente eleito. A margem de erro é de 2,85 pontos percentuais.

A pesquisa listou sete frases e pediu para que os entrevistados indicassem a autoria. Três citações foram feitas por Bolsonaro, mas na média apenas 45% creditam as frases ao capitão: a maior parte acredita que são declarações de Trump.

A frase “Os refugiados são a escória do mundo”, dita pelo candidato brasileiro, é a que gera maior confusão: 91% dos entrevistados pensam que Trump é seu autor. Por outro lado, na média das quatro frases de Trump, um em cada três brasileiros credita erroneamente a Bolsonaro a autoria — 67% dos brasileiros acreditam que foi Bolsonaro quem disse que “onde ter armas é um delito, só os delinquentes as possuem”, enquanto apenas 33% acertaram ao indicar Trump como autor da frase.

“Nunca votei nos EUA, mesmo morando há dez anos aqui. Mas neste ano resolvi votar por acreditar em Bolsonaro, que vai consertar o Brasil, acabar com os corruptos”, afirmou Amanda, mineira que vive na região de Washington, mas que pediu para não dar seu sobrenome nem permitiu fotos, por estar sem visto nos EUA. “Por isso não gosto do Trump. Ele prejudicou a gente. Acho que, em alguns pontos, eles pensam parecido, como na proteção da família, mas Trump, muitas vezes, age com raiva.”

Nos EUA, Bolsonaro recebeu 42.937 votos no segundo turno, ou seja, 81,7% dos 52.554 votos válidos registrados em 28 de outubro. Em Miami, foi quase unanimidade: recebeu 10.441 dos 11.469 votos válidos, ou seja, 91,04%. Bolsonaro liderou com folga, com mais de 60% dos votos, nas nove cidades americanas onde os brasileiros puderam votar: Atlanta, Boston, Chicago, Hartford, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York, San Francisco e Washington.

