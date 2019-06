Comunidade judaica arrecada cerca de 45 mil peças para Campanha do Agasalho em Porto Alegre

Na oitava edição do Iom Mitzvah, a Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS), em parceria com a comunidade judaica de Porto Alegre, estima ter arrecadado cerca de 45 mil peças de roupa para a Campanha do Agasalho. A expectativa era superar os 33 mil agasalhos que foram recolhidos em 2018. A ação ocorreu ao longo do último domingo (2) e contou com a participação de 200 pessoas.

Durante o dia, oito caminhões percorreram os bairros Auxiliadora, Bom Fim, Floresta, Jardim Botânico, Moinhos de Vento, Mont’Serrat, Petrópolis, Rio Branco, Santa Cecília e Santana, para arrecadar as doações. Além disso, o Colégio Israelita Brasileiro também foi ponto de coleta, no chamado “Drive Thru”. O presidente da FIRS, Sebastian Watenberg, ressaltou a força que a união da comunidade possui. “Tivemos jovens e adultos da comunidade judaica local reunidos para fazer o bem, acreditando no poder transformador da ação voluntária, que é um dos pilares da nossa cultura”, comenta Sebastian. “Será um inverno muito especial para todos aqueles que se beneficiam dessa Campanha, e a Federação tem orgulho em cumprir mais um ano desta jornada, sendo a iniciativa que mais arrecada doações na Capital. A população de Porto Alegre está de parabéns pelo engajamento e exemplo de solidariedade”, finaliza Watenberg.

Agora, a comunidade aguarda a contagem e anúncio oficial da Prefeitura, que concentra as doações na campanha municipal.

