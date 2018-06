Comunidade judaica encara o frio intenso e arrecada agasalhos para campanha Iom Mitzvah

Nem mesmo o frio intenso impediu que os mais de 200 voluntários da comunidade judaica se mobilizassem para recolher as doações de agasalhos para a campanha Iom Mitzvah – Dia da Solidariedade – em nove bairros de Porto Alegre, no último domingo (17/06). Com horário reduzido em decorrência do jogo do Seleção Brasileira, o resultado dessa ação em conjunto foi a arrecadação de cerca de 33 mil peças de roupas em pouco mais de três horas de trabalho. “Uma sensação de missão cumprida”, afirmou o vice-presidente da Federação Israelita do RS, Sebastian Watenberg.

A determinação dos voluntários, em maioria compostos por jovens, foi outro ponto alto da campanha. “A solidariedade é o que mobiliza as pessoas, todo mundo acaba se sentindo parte”, disse Watenberg. Para o organizador da campanha, Ilton Gitz, “foi emocionante ver tantos jovens dispostos a entrar nos caminhões e andar por aí em busca de agasalho para pessoas que realmente necessitam”.

Os moradores dos bairros Menino Deus, Moinhos de Vento, Auxiliadora, Petrópolis, Bela Vista, Santana, Bom Fim, Santa Cecília e Rio Branco tiveram a oportunidade de contribuir com a ação. “A comunidade nos abraçou e entendeu tudo que nós estávamos fazendo ali, sem a contribuição de cada um não seria possível alcançarmos este resultado incrível de solidariedade”, afirmou Gitz.

Além dos caminhões, o Drive Thru do Colégio Israelita também estava disponível recebendo as doações ao longo do dia. Os agasalhos recolhidos foram doados à Prefeitura, onde serão distribuídos entre as entidades carentes. Estiveram presentes também a secretária de Desenvolvimento Social, Denise Ries Russo, e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Valter Nagelstein.

Deixe seu comentário: