Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

A proprietária da Com’Up Espaços e Estratégias, Letícia Almeida, vai ministrar as aulas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A decoração é fundamental para ambientar uma casa, gerando aconchego, bem-estar e produtividade e, muitas vezes, não é possível contratar um profissional para dar conta deste trabalho. Pensando nisso, a Com’Up Espaços e Estratégias, empresa responsável por um consistente trabalho de construção de identidade, promove no dia 15 de janeiro o curso de Decoração Residencial.

A ideia é ensinar técnicas e conceitos de decoração para pessoas leigas no segmento, para estudantes de design de interiores, arquitetura e áreas afins e compartilhar conhecimentos com profissionais ligados ao mercado do segmento. A carga horária do curso é de 8h, divididas nas três aulas agendadas, sendo assim, a programação acontecerá à tarde e à noite. As vagas são limitadas e as próximas datas serão definidas de acordo com a disponibilidade dos inscritos da turma do dia 15.

A proprietária da Com’Up Espaços e Estratégias, Letícia Almeida, vai ministrar as aulas, abordando temas como: Conceitos elementares em decoração; Linhas e texturas; Estilos; Cores; Combinações; Estampas; Circulação, dimensões e posicionamentos; Possibilidades em iluminação; Revestimento de paredes; e Passo-a-passo para uma ambientação. Na oportunidade também serão feitos exercícios específicos sobre os assuntos trabalhados.

