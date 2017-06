A concentraÃ§Ã£o da JBS/Friboi no mercado de carnes Ã© apontada por pecuaristas como a principal causa da crise no setor

A concentração da JBS no mercado de carnes é apontada por pecuaristas, especialistas e integrantes do governo como a principal causa da crise no setor: um tropeço da empresa afeta praticamente toda a cadeia de compra e venda de gado. A redução do tamanho do frigorífico e, por tabela, da presença da JBS no mercado é vista agora como saída para o setor de proteína animal no Brasil.

O encolhimento da empresa, que cresceu com crédito subsidiado, poderá ter um efeito positivo, com a inclusão de pequenos e médios frigoríficos no setor, hoje marcado por um oligopólio de três a quatro empresas. Essa é a visão do Ministério da Agricultura, que defende medidas de estímulo à entrada de novas empresas no mercado, e de alguns especialistas.

A diferença do tamanho da JBS para suas principais concorrentes é gigantesca. A companhia tem 36 unidades de processamento de bovinos, 30 centros de distribuição e três de confinamento, espalhados por 17 Estados. Enquanto isso, a Marfrig tem nove unidades de processamento de bovinos em sete Estados, e a Minerva Foods concentra 11 unidades industriais e oito centros de distribuição.

