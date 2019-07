Concerto Capitólio apresenta obra de Claude Bolling neste sábado

A Suite for Flute and Jazz Piano, composta por Claude Bolling, chega a Porto Alegre, no próximo sábado (6), no Concerto Capitólio. Arthur Elias (flauta transversal), Dúnia Elias (piano), Rafael Figueredo (contrabaixo) e Bruno Braga (bateria), fazem parte do grupo que levará o espetáculo para a Cinemateca Capitólio Petrobras (Rua Demétrio Ribeiro, 1085). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada) e podem ser adquiridos no local. O show terá início às 11h30.

O espetáculo

A Suite for Flute and Jazz Piano foi composta por Claude Bolling e gravada em 1975 pelo seu trio (piano, baixo acústico e bateria), junto com o flautista francês Jean-Pierre Rampal.

Serviço

O quê? Concerto Capitólio

Onde? Cinemateca Capitólio Petrobras (Rua Demétrio Ribeiro, 1085)

Quando? Sábado (6), às 11h30

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada)

