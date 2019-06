Com o intuito de celebrar a trajetória da Universidade Feevale, a Instituição promove o Concerto 50 anos Aspeur/Feevale. Com músicas nacionais e internacionais, o evento conta com grupos de cantores e instrumentistas do projeto Movimento Coral Feevale. O evento é neste , dia 29, às 20h, no Teatro Feevale (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo), e é gratuito.

Deixe seu comentário: