Concerto da Primavera será no dia 25 de setembro em Porto Alegre

A série Concertos Comunitários realiza mais uma edição do Concerto da Primavera dia 25 de setembro, às 18h, no Auditório Araújo Vianna. Com patrocínio do Grupo Zaffari e realização da Opus Promoções e do Ministério da Cultura, o concerto terá entrada franca.

A apresentação, com regência do maestro Evandro Matté, terá participação da Orquestra Unisinos Anchieta com o quarteto de saxofones do grupo argentino Cuatro Vientos e os solistas Carlos Rodrigues, Flávio Leite e Rose Carvalho.

No espetáculo, os músicos interpretarão obras de Rossini, Astor Piazzola e Carlos Gardel, além de adaptações de temas de Beethoven, Vivaldi, Bach, Mozart, Tchaikovsky e Verdi.

Os ingressos podem ser retirados antecipadamente na bilheteria do Teatro do Bourbon Country e nas lojas Zaffari Higienópolis e das ruas Fernandes Vieira, Marechal Floriano e Lima e Silva. No dia da apresentação, se ainda houver tickets disponíveis, também haverá distribuição uma hora antes do espetáculo na bilheteria do Auditório Araújo Vianna. Confira o serviço completo abaixo.

SERVIÇO

CONCERTO DA PRIMAVERA

Dia 25 de setembro

Domingo, às 18h

Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685 – Parque Farroupilha – Porto Alegre)

Entrada franca mediante retirada de ingressos

Comentários