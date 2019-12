Acontece Concerto de Natal emociona público no Pão dos Pobres

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Público lotou o local para assistir o espetáculo da programação Natal Alegre. Foto: Alex Rocha/PMPA Público lotou o local para assistir o espetáculo da programação Natal Alegre. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O concerto Natal EnCanto, organizado pela Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura em parceria com a Orquestra Jovem do RS, encantou centenas de porto-alegrenses na noite desta quarta-feira (11), no Pão dos Pobres. Com regência do maestro Telmo Paulo Jaconi e participação do Coral do Pão dos Pobres, o evento integra a programação do Natal Alegre 2019, promovido pela prefeitura e entidades empresariais.

O pátio do Pão dos Pobres foi cenário da apresentação e o prédio histórico recebeu iluminação especial para o evento. Além de conferir a parte musical e cenográfica, pelo menos 500 pessoas foram recepcionadas por um Presépio Vivo, projeto da atriz Adriane Azevedo, que depois de breve apresentação em frente à capela, conduziu o público para o início da apresentação principal. O repertório da orquestra e coral começou com Bolero de Ravel, que teve a participação de bailarinos da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre, seguido pelo Auto de Natal.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior prestigiou a cerimônia acompanhado da primeira-dama, Tainá Vidal. Segundo ele, a cidade se esforçou para entregar um Natal mais alegre aos cidadãos. “Estamos conseguindo, sem nenhum centavo de dinheiro público e só com apoio privado, retomar uma programação cultural importante para a sociedade”, afirma.

O maestro Telmo Paulo Jaconi se emocionou com o resultado do concerto. “É gratificante poder proporcionar oportunidades de vida através da música a estes jovens que tanto precisam de apoio. No Natal, tais sentimentos ficam ainda mais vivos, e o fato de eles poderem produzir um espetáculo musical de tão boa qualidade, emociona bastante”, testemunha Jaconi.

O coordenador de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura, Fernando Zugno, também celebrou o resultado. “Foi um desafio integrar esse importante prédio histórico ao concerto de Natal. Fico muito feliz em ver o público aplaudindo e cantando junto com o resultado do nosso trabalho”, comenta.

O Natal Alegre 2019 tem patrocínio de Trilegal, Cyrela, Motormac, Center Shop, Aldo Magazine, OAB RS, Porto Alegre Airport. Conta com apoio de Acomac, Sindicov, Fenabrave, Abrasel, Convention Bureau, Sescon-RS, Sincopeças-RS, Fetransul, Sulpetro, Aehn, Lide, Adce, Setcergs, Agas, Seprogrs, Abrasce e Sinepe. Realização do Sindilojas POA, CDL POA, Sistema Fecomércio, Sesc/Senac, Shopping Total, Sindha, ACPA e Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

