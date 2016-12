Concerto de Natal terá Paula Toller como convidada especial neste sábado

Em sua 29ª edição, a série Concertos Comunitários emocionará o público de Porto Alegre com mais uma apresentação neste fim de ano. O Concerto de Natal, patrocinado pelo Grupo Zaffari e realizado pela Opus Promoções e o Ministério da Cultura, terá a cantora Paula Toller como convidada. Com regência do maestro Evandro Matté, a artista interpretará na Capital canções que encantaram gerações como “Nada Sei”, “Eu Tive um Sonho” e “Como eu quero” ao lado do Coral e da Orquestra Unisinos Anchieta.

O espetáculo, marcado para 10 de dezembro, às 21h, no Parcão, também contará com outras quatro vozes. Além das participações especiais das solistas Carmen Monarcha e Gabrielle Fleck, o concerto terá representações de Luiza Haggstram e Gabb Lippert, que participaram do programa “The Voice Kids”, da Rede Globo. Também participam do Concerto de Natal, o Ballet Vera Bublitz, o Coral De Vez em Canto, o Coral Banrisul e o Coral Adufrgs Sindical. O encerramento contará com a tradicional queima de fogos realizada anualmente no fim do show.

