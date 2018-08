A 18ª edição do Concertos Banrisul para Juventude promove duas apresentações nesta terça-feira, às 10h e às 15h, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. No total, cerca de mil alunos de escolas públicas assistirão à Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro. Durante o espetáculo, a plateia poderá ver o funcionamento de uma orquestra com as peculiaridades de cada instrumento.

