“Concertos Banrisul para Juventude” recebe inscrições para outubro

O projeto que leva alunos da rede pública ao Theatro São Pedro tem novas apresentações no dia 18 de outubro. Durante 50 minutos de ensino e descontração, comandados pelo maestro Antônio Borges-Cunha, serão apresentadas obras de Mozart, Bach e Vivaldi.

No repertório também estão Ennio Morricone e conhecidos artistas da MPB: Tom Jobim, Toquinho e Vinicius de Moraes. A jovem plateia ainda acompanha explicações sobre a orquestra e o som do violino, viola, violoncelo, flauta, oboé, clarinete, fagote e trompete.

“Concertos Banrisul para juventude” completa 16 anos e já realizou 152 concertos, totalizando a participação de mais de 75.700 alunos da rede pública de ensino, projetos sociais e educação especial.

Para fazer o cadastro da instituição é só acessar o sitewww.orquestratsp.com.br. As próximas inscrições são para apresentações do dia 18 de outubro, e podem ser feitas a partir desta segunda. O pré-requisito é que os participantes cursem o ensino fundamental de escolas públicas estaduais e municipais de qualquer cidade do Rio Grande do Sul e a seleção é por ordem de inscrição.

TEMPORADA DE CONCERTOS BANRISUL PARA JUVENTUDE

Quando: 18 de outubro e 23 de novembro

Onde: Theatro São Pedro – Porto Alegre

Horários: Às 10h e às 15h.

Entrada franca com prévia inscrição das escolas

