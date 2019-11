O série “Concertos Capitólio” recebe neste sábado, às 11h30min, os músicos vencedores do 1º Concurso de Violino da Casa da Música de Porto Alegre, acompanhados de convidados. A cinemateca está localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com a avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre. Informações sobre ingressos em www.capitolio.org.br.