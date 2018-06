Concertos Comunitários leva grande público ao Bourbon Shopping San Pellegrino

O Bourbon Shopping San Pellegrino lotou no último domingo (10/07), com a edição do Concertos Comunitários. Com entrada franca e classificação livre, a apresentação, que aconteceu no mall do shopping, trouxe grande fluxo de público ao empreendimento, marcando a série de atividades promovidas pelo Bourbon Shopping San Pellegrino nos últimos meses. Entre as iniciativas, está a campanha ”nAMORados Bourbon Shopping”, que acontece se encerra no dia 13 de junho, e que irá sortear 10 cartões de débito com o valor de 2 mil reais cada em crédito para compras nas lojas do empreendimento, além da ação em homenagem às mães, realizada em maio.

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Grupo Zaffari, o Concerto foi regido pelo maestro Evandro Matté e contou com a Orquestra da Unisinos Anchieta. O repertório trouxe clássicos do jazz e grandes composições de autores como George Gershwin.

