Estão abertos os agendamentos de escolas, instituições e associações para a participação dos Concertos Didáticos da Banda Municipal de Porto Alegre. As apresentações ocorrem no Teatro Renascença (av. Erico Veríssimo, 307) no dia 30, em dois horários, às 10h e às 15h. A entrada é franca e a classificação indicativa é livre. Cada espetáculo, tem duração média de 50 minutos.

