Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Apresentações gratuitas incluem repertório preparado para as festas natalinas. Foto: Joel Vargas/PMPA

A Banda Municipal de Porto Alegre realiza mais dois concertos gratuitos com repertório especialmente preparado para os festejos do Natal Alegre 2019. Neste sábado (21), o espetáculo será no calçadão de Ipanema. O encerramento da série será no domingo (29), no Parque Farroupilha. Todos os concertos são gratuitos.

A série de concertos natalinos inclui repertório de composições como Papai Noel, Noite Feliz, Jingle Bells, Boas Festas, Árvore de Natal, entre outros.

Banda Municipal

Fundada em 1925, a Banda Municipal é uma referência cívica, cultural e social da cidade. Hoje com 41 integrantes, o grupo realiza apresentações periódicas no Teatro Renascença e também em outros locais públicos de Porto Alegre. Promove ainda concertos com participação de intérpretes e compositores da música popular, mostrando novos arranjos para canções conhecidas do público.

As apresentações

Sexta-feira (20) às 18h – CIJ Monteiro Lobato, (rua Dr. Carlos Niederauer Hofmeister, 962 – Restinga)

Sábado (21) às 17h – Concerto Popular Natal, no calçadão de Ipanema

Domingo (29) às 17h – Parque Farroupilha (Redenção)

Todas as apresentações são gratuitas.

