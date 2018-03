Presidente da CPI dos Polos de Pedágio da Assembleia Legislativa de 2007, o deputado estadual Gilmar Sossela se reuniu em Brasília, nesta terça-feira, com o ministro presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Raimundo Carreiro. No encontro, o parlamentar protocolou o ofício com sugestões sobre o programa de concessão de rodovias federais no Rio Grande do Sul.

