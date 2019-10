Concluída pavimentação da Trincheira da Ceará

A pavimentação em concreto e asfalto da Trincheira da Ceará foi concluída na manhã de sábado (12), com aplicação da última camada asfáltica da entrada da passagem de nível. O trânsito na avenida Zaida Jarros, que foi parcialmente bloqueado em uma de suas duas faixas no sentido interior-Capital, já foi normalizado. A obra está em fase final, com 98,5% de execução.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, agora serão iniciadas a sinalização e iluminação na área interna e a pintura nas paredes. Ainda serão instaladas telas nas paredes da trincheira, para protegerem contra vandalismo e deposição de materiais que possam entupir a canalização de drenagem. “Este é um detalhe pensado também para melhorar a estética e o acabamento de obra. Como depende de fabricação e de itens específicos para o local, será executado na sequência”, explica Gazen.

Com valor inicial projetado de R$ 29,5 milhões, a obra atualmente tem investimento de R$ 39,37 milhões. Os pagamentos de antigas pendências com o consórcio executor foram sanados. “Recebemos a obra tecnicamente com problema e financeiramente quebrada. No momento, estamos em dia e com ritmo normal de medição e pagamento. Já está tramitando na prefeitura o aditivo de finalização de obra”, explica o secretário municipal adjunto de Planejamento e Gestão, Daniel Rigon. A obra foi retomada em março de 2018. A trincheira, situada na entrada da Capital, tem 300 metros de extensão, largura aproximada de 9,50 metros e contém três faixas viárias.