Nesta semana, duas alas reformadas na Pecan 2 (Penitenciária Estadual de Canoas) foram consideradas aptas a receber novamente detentos. As instalações haviam sido danificadas por um incêndio em março do ano passado e, no período de julho a outubro, passaram por obras de R$ 160 mil, valor custeado por cinco comarcas do Judiciário na Região Metropolitana.

Deixe seu comentário: