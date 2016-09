Concurso Agricultura Familiar reconhece seis produtos da feira

A 5ª edição do Concurso da Agricultura Familiar, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, reconheceu na tarde desta quinta-feira (1°) seis produtos em exposição no pavilhão. Nove categorias foram premiadas: queijo colonial, salame tipo italiano, mel, suco de uva integral/natural, vinho tinto de mesa seco, vinho tinto fino seco, cachaça prata, cachaça premium e cachaça extra-premium. Neste ano, a comissão julgadora foi composta apenas por especialistas de laboratórios e universidades. Participaram do ato de premiação, o secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Minetto, o ministro do Desenvolvimento Rural e Agrário, Osmar Terra, entre outras autoridades setoriais.

O principal objetivo do concurso, segundo o diretor do departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria, Dionatan Tavares, é mostrar um retorno para os agricultores através da avaliação que dá aos seus produtos um selo de padrão de qualidade. Nas edições anteriores, o público visitante da Expointer podia degustar e votar nas marcas preferidas. Desta vez, o concurso ganhou um caráter nacional, já que jurados de Minas Gerais também puderam dar suas notas. “O queijo é uma expertise forte do Estado, por tanto, tivemos a ideia de trazer especialistas para a nossa feira”, explica Tavares.

A categoria do mel recebeu um julgamento inovador neste ano. Foi feita uma avaliação química e física dos produtos através de análises laboratoriais. “É uma oportunidade de apresentar aspectos gerais daquilo que o público está consumindo e levando pra casa. Aroma, textura e sabor representam 100% daquilo que é exposto”, acrescenta Tavares.

