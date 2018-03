Concurso da BM é suspenso

Os processos seletivos para capitão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros foram suspensos por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A medida cautelar foi publicada no Diário Oficial da Corte, e a BM terá que se manifestar sobre duas “possíveis irregularidades” apontadas pelo conselheiro Algir Lorenzon.

Deixe seu comentário: