Concurso da Susepe abrirÃ¡ 720 vagas na SeguranÃ§a PÃºblica

A SPP (Secretaria da Segurança Pública) assinou, nesta quinta-feira (15), a contratação de empresa especializada para realizar o concurso público da Susepe (Superintendência de Serviços Penitenciários). Serão 620 vagas e cadastro de reserva para o cargo de agente penitenciário e 100 vagas para agente penitenciário administrativo. Do total, são 549 vagas para o sexo masculino e 71 para o sexo feminino nas vagas de agente penitenciário. As administrativas são para ambos os sexos.

A medida integra a segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública, anunciado em junho pelo governo do Estado com o objetivo de reestruturar o sistema penitenciário gaúcho e reforçar o combate à criminalidade. Entre as iniciativas apresentadas, estão o chamamento dos aprovados no último concurso da Brigada Militar e da Polícia Civil e a realização de concursos para a Susepe e o IGP (Instituto Geral de Perícias).

O valor referente à execução dos serviços contratados é de R$ 1.271.000,00, de acordo com a proposta vencedora da Fundação La Salle. Para ambos os cargos, o concurso será desenvolvido em três fases, com prova objetiva, teste de aptidão física e avaliação psicológica. A contratação será efetivada após publicação no Diário Oficial do Estado. O prazo de duração é de até 12 meses.

Para o secretário Cezar Schirmer, a contratação de novos servidores reforça o sistema penitenciário. “Mesmo diante de dificuldades financeiras, o governo faz um grande esforço para contratar mais servidores na Segurança, de modo a atenuar carências históricas. Espero que eles ingressem o quanto antes no serviço para começarmos uma mudança substancial no sistema penitenciário”, ressaltou.

