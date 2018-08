Concurso de Carcaças Angus no Rio Grande do Sul recebe inscrições até o dia 10 de setembro

Mostrar o potencial dos exemplares Angus evidenciando a qualidade da sua carne e promover a integração entre os pecuaristas são os principais objetivos do Concurso de Carcaças Angus, maior disputa do gênero do país. A tradicional competição promovida pelo Programa Carne Angus Certificada, na sua primeira etapa, ocorre na cidade de Santa Maria (RS), no dia 21 de setembro, na unidade do Frigorífico Silva, parceiro da Angus.

Os criadores do Rio Grande do Sul que desejam participar têm até o dia 10 de setembro para realizar a inscrição dos animais. Serão admitidos lotes compostos com no mínimo 20 exemplares das categorias Angus Definido ou Angus Cruzado que se encaixam nos padrões do Programa Carne Angus Certificada, machos ou fêmeas com idades até quatro dentes. A disputa consiste em uma análise da qualidade das carcaças nos principais quesitos avaliados pela indústria, que considera, entre diversos critérios, conformação, cobertura de gordura, idade e peso das carcaças.

De acordo com Ana Doralina Menezes, coordenadora do Programa Carne Angus, o evento é uma ótima oportunidade para os produtores apresentarem o potencial da raça, mostrando as características de produtividade Angus. “São animais muito jovens, com um acabamento de gordura muito grande”, ressalta. Além disso, oportuniza aos produtores colocar em prova as técnicas de criação utilizadas nas propriedades.

Serão avaliados o peso de carcaça quente, idade, conformação, acabamento, padrão racial e sanidade de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo comitê julgador, composto por dois técnicos do Programa Carne Angus e dois profissionais do Frigorífico Silva.

Os exemplares serão avaliados individualmente e os resultados irão formar a média do lote. “Já temos cerca de 10 lotes inscritos e, de acordo com o que está sendo apresentado, possivelmente o peso médio do concurso de 2017 (252,52 kg) vai ser superado, tendo em vista que os produtores estão se preparando há bastante tempo”, destaca Ana. Além da edição gaúcha, a disputa será realizada entre os meses de outubro e novembro também nos estados de Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

As inscrições devem ser feitas no e-mail: concurso@carneangus.org.br

