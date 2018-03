A prefeitura de Porto Alegre realiza concurso público para provimento do cargo efetivo de médico especialista do quadro de pessoal das Administrações Direta, Autárquica e Fundacional, para fins de formação de cadastro de reserva. A inscrição deve ser feita pela internet, na página www.portoalegre.rs.gov.br/concursos, até a meia-noite do dia 23 (sexta-feira).

