Concurso nacional para o Censo 2020 tem vagas no RS; confira

Foram abertas, nesta quarta-feira (25), as inscrições para concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No total, são 2.658 vagas de emprego e, destas, 150 são para o Rio Grande do Sul: 100 na posição de coordenador e 50 no cargo de agente. As inscrições começaram nesta quarta e vão até o dia 15 de outubro, e devem ser feitas no site do IBGE. As taxas custam R$ 42,50 e R$ 58, conforme o cargo pretendido.

Os salários oferecidos são de R$ 3,1 mil para o cargo de coordenador censitário subárea, que exige Ensino Superior, e de R$ 1,7 mil para o posto de agente censitário operacional, para quem tem Ensino Médio.

Provas e Benefícios

As provas acontecem no dia 8 de dezembro e serão realizadas em 1.031 municípios. A jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Os contratados terão direito aos auxílios-alimentação, transporte e pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais.

