Concurso no Hospital de Clínicas

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre abriu concurso público para preencher cadastro reserva. As vagas são para os seguintes cargos: Arquiteto; Biólogo I, biomédico I ou farmacêutico-bioquímico I (banco de multitecidos); Enfermeiro I (Onco-Hematologia Adulto e Pediátrica); e Engenheiro I (engenharias civil e mecânica). As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de dezembro, no site da Faurgs.

Deixe seu comentário: