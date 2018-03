O Concurso Público 571, para o cargo de procurador municipal, chega a sua última etapa. O resultado definitivo da prova oral foi divulgado no Edital 52, do dia 7 de março, e 181 candidatos foram aprovados para as provas de título, que já iniciaram. A expectativa é de que a homologação ocorra até o mês de abril, de acordo com informação da Comissão Organizadora do concurso.

