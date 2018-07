A prefeitura de Porto Alegre abriu edital de concurso público para professores de educação infantil e de anos iniciais da Secretaria Municipal de Educação. As inscrições prosseguem até o dia 7 de agosto, com provas objetivas e de redação em setembro. Mais informações no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos.

Deixe seu comentário: