Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Certame oferece oportunidades para 87 cargos de diversos níveis de escolaridade. Foto: balneário de Imbé. Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Seguem até o dia 31 de janeiro as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Imbé/RS. O certame realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec oferece 58 vagas e formação de cadastros de reserva para 87 cargos As inscrições podem ser realizadas pelo site concursos.fundatec.org.br mediante pagamento de taxa que varia de R$ 50 a R$ 120, conforme o nível de escolaridade do cargo escolhido.

As oportunidades são para os níveis de escolaridade Superior, Técnico, Médio e Fundamental Completos, Fundamental Incompleto e Alfabetizado, com salários de R$ 1.027,80 a R$ 5.712,52 e carga horária semanal que varia de 08 a 40h.

A Fundatec disponibiliza em sua sede (Rua. Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre, computadores para acesso à internet durante o período de inscrições. As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 14, 15, 21 e 22 de março de 2020. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3320.1043, para Porto Alegre e DDD 51, e 0800 035 2000, para interior e outros Estados, ou ainda pelo link contato.fundatec.org.br.

Concurso Público Prefeitura Municipal de Imbé/RS

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

Cargos (vagas): Arquiteto (1+CR), Assistente Social (1+CR), Auditor Fiscal da Receita Municipal (1+CR), Biólogo (CR), Cirurgião Dentista (CR), Contador (CR), Enfermeiro (1+CR), Engenheiro Civil (1+CR), Farmacêutico (CR), Fisioterapeuta (CR), Fonoaudiólogo (1+CR), Médico Cardiologista (1+CR), Médico Cirurgião (1+CR), Médico Clínico Geral (1+CR), Médico Clínico Geral – Plantão 12 horas (1+CR), Médico Clínico Geral – Plantão 24 horas (1+CR), Médico Dermatologista (CR), Médico Ecografista (CR), Médico Gastroenterologista (CR), Médico Geriatra (CR), Médico Ginecologista (1+CR), Médico Neurologista (CR), Médico Neuropediatra (CR), Médico Oftalmologista (CR), Médico Otorrinolaringologista (CR), Médico Pediatra (1+CR), Médico Pneumologista (CR), Médico Psiquiatra (1+CR), Médico Radiologista (CR), Médico Traumatologista (1+CR), Médico Urologista (CR), Médico Veterinário (1+CR), Nutricionista (CR), Orientador Educacional (CR), Professor Área II – Artes (1+CR), Professor Área II – Ciências (1+CR), Professor Área II – Ensino Religioso (1+CR), Professor Área II – Geografia (1+CR), Professor Área II – História (1+CR), Professor Área II – Língua Inglesa (1+CR), Professor Área II – Língua Portuguesa (1+CR), Professor Área II – Matemática (1+CR), Professor de Educação Especial (1+CR), Professor de Educação Física (1+CR), Psicólogo (CR), Supervisor Escolar (1+CR) e Terapeuta Ocupacional (1+CR).

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO

Cargos (vagas): Eletricista (1+CR), Fiscal Ambiental (CR), Técnico em Enfermagem (1+CR), Técnico em Enfermagem de Programas de Saúde (1+CR), Técnico em Informática (1+CR), Técnico em Radiologia (CR) e Tesoureiro (CR).

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

Cargos (vagas): Agente Administrativo (1+CR), Assistente de Execução Fiscal (1+CR), Assistente de Fiscalização Ambiental (1+CR), Cadastrador Imobiliário (CR), Cadista (1+CR), Cuidador Social (1+CR), Fiscal de Obras (CR), Professor Área I – 25 h (1+CR), Secretário de Escola (1+CR), Vigilante Patrimonial (1+CR) e Vigilante Sanitário (CR).

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Cargos (vagas): Agente Pulverizador de Zoonoses (CR), Auxiliar de Disciplina (1+CR), Auxiliar de Educação Infantil (1+CR), Auxiliar de Saúde Bucal (1+CR), Contínuo (CR), Coveiro (1+CR), Mecânico Máquina Leve (CR), Mecânico Máquina Pesada (1+CR), Operador de Máquina (1+CR), Recepcionista dos Serviços de Saúde (1+CR), Telefonista (CR) e Vigia (1+CR).

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Cargos (vagas): Cozinheiro (1+CR), Marceneiro (1+CR) e Motorista (1+CR).

NÍVEL ALFABETIZADO

Cargos (vagas): Auxiliar de Cozinheiro (1+CR), Auxiliar de Higienização (1+CR), Oficial Geral de Manutenção (1+CR), Pedreiro (1+CR), Pintor (1+CR), Servente (1+CR) e Serviços Gerais (1+CR).

Total de Cargos: 87/ Total de Vagas: 58 + CR / Carga Horária Semanal: de 08h até 40h /Salário: de R$ 1.027,80 até R$ 5.712,52/ Inscrições: de 02 a 31/01/2020 pelo site concursos.fundatec.org.br / Valor das Inscrições: de R$ 50,00 a R$ 120,00.

Datas prováveis de realização das provas: 14, 15, 21 e 22/03/2020.

