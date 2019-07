Concursos RS: mais de 480 vagas estão disponíveis 

Concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas no Rio Grande do Sul Ao todo, são mais de 480 vagas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. O maior salário, de R$ 16.123,61, é oferecido na prefeitura de Erechim para o cargo de médico comunitário.

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem seleção que oferece 400 vagas, sendo 9 em Porto Alegre. O salário é de R$ 4,2 mil, as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de julho. É preciso ficar atento a alguns prazos de inscrições que terminam nesta semana.

Veja as seleções

Câmara Municipal de Três Passos

Cargos e vagas: assistente administrativo (1)

Nível: superior

Salário: R$ 2.669,79

Prazo: 22 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80

Prova: 25 de agosto

Inscrições: neste site

Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE D

Cargos e vagas: médico do trabalho (1), técnico em enfermagem do trabalho (1)

Nível: técnico a superior

Salário: R$ 2.874,74 a R$ 7.775,54

Prazo: 17 de julho

Taxa de inscrição: R$ 85,53 a R$ 195,02

Prova: 1º de setembro

Inscrições: neste site

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica — CEEE-GT

Cargos e vagas: médico do trabalho (1), técnico em enfermagem do trabalho (1)

Nível: técnico a superior

Salário: R$ 2.874,74 a R$ 7.775,54

Prazo: 17 de julho

Taxa de inscrição: R$ 85,53 a R$ 195,02

Prova: 1º de setembro

Inscrições: neste site

Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul

Cargo: médico fiscal (1+CR)

Nível: superior

Salário: R$ 11.895,21

Prazo: 15 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 145

Prova: 1º de setembro

Inscrições: neste site

Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul

Cargos e vagas: agente administrativo (50CR), fiscal (50CR), telefonista (20CR), técnico em tecnologia da comunicação (20CR), advogado (20CR), assessor de imprensa (20CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.236,35 a R$ 4.943

Prazo: 8 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 60

Prova: 1ª de setembro

Inscrições: neste site

Fundação Hospitalar São José

Cargos e vagas: enfermeiro (1+CR), farmacêutico (1+CR), médico radiologista (1+CR), médico clínico geral e ecografista (1+CR), médico ginecologista obstétrico (1+CR), médico clínico geral (1+CR), nutricionista (1+CR), psicólogo (1+CR), auxiliar de farmácia (1+CR), recepcionista (1+CR), técnico em radiologia (1+CR), técnico em enfermagem (1+CR), cozinheiro (1+CR), motorista (1+CR), servente (1+CR), vigia (1+CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 910,96 a R$ 5.494,14

Prazo: 25 de julho

Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 100

Prova: 18 de agosto e prática em 15 de setembro

Inscrições: neste site

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Cargos e vagas em Porto Alegre: analista censitário – áreas de conhecimento: análise socioeconômica (1), ciências contábeis (1), gestão e infraestrutura (5), jornalismo (1), métodos quantitativos (1)

Nível: superior

Salário: R$ 4,2 mil

Prazo: 23 de julho

Taxa de inscrição: R$ 64

Prova: 1º de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso

Cargos e vagas: bioquímico (1+CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário (CR), licenciador ambiental (CR), médico 40 horas (1+CR), motorista (CR), operador de máquinas (CR), operário especializado (CR), serviços gerais (CR), técnico em enfermagem (CR)

Nível: 3ª série do Ensino Fundamental a Ensino Superior

Salário: R$ 1.009,07 a R$ 10.547,71

Prazo: 24 de julho

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

Prova: 1º de setembro e prática em 20 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Erechim

Cargos e vagas: agente fiscal de defesa do consumidor (1), assistente social (CR), educador físico (1), enfermeiro (CR), engenheiro eletricista (1), fisioterapeuta (1), mecânico-soldador (1), médico – cardiologista (CR), cirurgião geral (CR), clínico geral – 12h (1), clínico geral – 20h (1), clínico geral – 40h (1), comunitário (CR), dermatologista (1), do trabalho (CR), endocrinologista (CR), gastroenterologista (CR), ginecologista/obstetra – 12h (3), ginecologista/obstetra – 40h (1), hematologista (CR), infectologista (CR), oftalmologista (CR), otorrinolaringologista (CR), pediatra – 12h (1), pediatra – 40h (1), pneumologista (1), psiquiatra – 12h (1), psiquiatra – 20h (1), reumatologista (CR), traumatologista (CR), veterinário (CR), nutricionista (CR), telefonista (1), terapeuta ocupacional (CR), visitador (CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.650,38 a R$ 16.123,61

Prazo: 8 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

Prova: 15 de setembro e prática em 3 de novembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Pelotas

Cargos e vagas: operador de máquinas (22+CR)

Nível: fundamental

Salário: R$ 998

Prazo: 16 de julho

Prova: análise curricular e prova prática

Inscrições: na secretaria de administração e recursos humanos (Rua General Osório, 918), das 13h às 17h

Edital: neste site

Prefeitura de Quevedos

Cargos e vagas: agente administrativo (CR), agente municipal de controle interno (1), enfermeiro (CR), fiscal ambiental (1), fonoaudiólogo (1), instalador hidráulico (CR), médico (CR), médico ginecologista (1), motorista (CR), operador de máquinas (1+CR), operário (CR), professor – educação artística (1), professor – educação especial (1+CR), professor – Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (CR), serviços diversos (CR), tesoureiro (CR), veterinário (1)

Nível: alfabetizado a superior

Salário: R$ 1.048,10 a R$ 12.496,56

Prazo: 23 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

Prova: 25 de agosto e prática em 6 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Roca Sales

Cargos e vagas: agente de combate e endemias (CR), assistente social (CR), médico clinico geral (1), nutricionista (1), operário (1), técnico em enfermagem (1)

Nível: alfabetizado a superior

Salário: R$ 1.308,37 a R$ 9.433,74

Prazo: 21 de julho

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

Prova: 17 de agosto

Inscrições: neste site

Prefeitura de Santa Rosa

Cargos e vagas: assistente social (CR)

Nível: superior

Salário: R$ 4.046,03

Prazo: 19 de julho

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise curricular

Inscrições: no departamento de recursos humanos do Palácio Municipal 14 de Julho (Avenida Expedicionário Weber, 2.983, Cruzeiro)

Edital: neste site

Prefeitura de Santo Ângelo

Cargos e vagas: administrador (1+CR), advogado (4+CR), agente municipal de fiscalização e transportes (6+CR), arquiteto (1+CR), arquivista (1+CR), assistente social (3+CR), atendente de farmácia (2+CR), auxiliar de consultório dentário – ESF (4+CR), auxiliar de secretaria (2+CR) biomédico (1+CR), cirurgião dentista ESF (4+CR), contador (1+CR), eletricista (3+CR), enfermeiro (4+CR), enfermeiro ESF (4+CR), engenheiro civil (2+CR), engenheiro eletricista (1+CR), engenheiro florestal (1+CR), engenheiro sanitarista (1+CR), farmacêutico (4+CR), fiscal de obras e postura (2+CR), fiscal sanitário (2+CR), fiscal ambiental (2+CR), fiscal tributário – nível I (3+CR), fiscal tributário – nível II (2+CR), ferreiro (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), gerente de saúde (1+CR), intérprete de libras (1+CR), mecânico (2+CR), médico (1+CR), médico ESF (1+CR), médico cirurgião geral (1+CR), médico clínico geral plantonista (5+CR), médico do trabalho (1+CR), médico pediatra (2+CR), médico pediatra plantonista (2+CR), médico psiquiatra (1+CR), monitor escolar para Educação Infantil (10+CR), monitor de saúde e assistência (3+CR), motorista (8+CR), nutricionista (3+CR), operador de máquina (5+CR), operário (8+CR), padeiro (1+CR), pedreiro (4+CR), pintor (2+CR), porteiro (5+CR), procurador (1+CR), químico (1+CR), técnico ambiental (2+CR), técnico em agropecuária (1+CR), técnico em enfermagem (5+CR), técnico em enfermagem ESF (5+CR), técnico em informática (2+CR), técnico em radiologia (1+CR), técnico em segurança do trabalho (1+CR), tecnólogo em gestão ambiental (1+CR), telefonista (2+CR), vigilante (5+CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.126,91 a R$ 13.194,21

Prazo: 18 de julho

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120

Prova: 1º de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Sapucaia do Sul

Cargos e vagas: especialista em educação – orientador educacional (1+CR), especialista em educação – orientador pedagógico (1+CR), professor – área II – artes (2+CR), ciências (2+CR), educação física (2+CR), ensino religioso (2+CR), geografia (3+CR), história (2+CR), língua inglesa (2+CR), língua portuguesa (2+CR), matemática (2+CR), atendente de Educação Infantil – 30 horas (5+CR), atendente de Educação Infantil – 40 horas (10+CR), auxiliar de disciplina (5+CR), professor – área I (10+CR), secretário de escola (5+CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.306,86 a R$ 2.115,39

Prazo: 23 de julho

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 100

Prova: 25 de agosto

Inscrições: neste site

Prefeitura de Victor Graeff

Cargos e vagas: controlador interno (CR), enfermeiro (CR), médico clínico geral (1), médico pediatra (CR), professor anos finais do Ensino Fundamental – artes visuais (1), filosofia (CR), agente comunitário de saúde (1+CR), auxiliar de serviço de saúde (CR), tesoureiro (CR), auxiliar de limpeza externa (CR), auxiliar de serviços gerais (CR), jardineiro (CR), motorista/operador de máquinas (1+CR), operário (1)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.001,70 a R$ 8.493,84

Prazo: 31 de julho

Taxa de inscrição: R$ 49,50 a R$ 148,50

Prova: 24 de agosto e prática em 14 de setembro

Inscrições: neste site

Universidade Federal de Santa Maria

Cargos e vagas: professor adjunto A (6)

Nível: doutorado

Salario: R$ 9.600,92

Prazo: 10 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 240

Prova: período provável para realização das provas é de 9 de dezembro a 6 de fevereiro de 2020.

Inscrições: neste site

