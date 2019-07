A condenação do brasileiro Marcos Elias, 48, a três anos e meio de prisão por desvio de dinheiro e roubo de identidade nos Estados Unidos, reforçou a conexão do ex-executivo do mercado financeiro com supostos crimes cometidos no Brasil. A ligação é com Fernanda Braga de Lima e a corretora Gradual, que teve falência decretada. Fernanda nega envolvimento no caso de Marcos Elias.

Deixe seu comentário: