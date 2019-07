Condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato e pela ocultação do cadáver da modelo Eliza Samúdio, ex-goleiro Bruno vai para o regime semiaberto

O ex-goleiro Bruno Fernandes vai voltar a cumprir sua pena em regime semiaberto, segundo decisão de quinta-feira (18), da 1.ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Varginha, no sul de Minas Gerais, onde o ex-atleta está preso. O ex-jogador foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato e ocultação do cadáver da modelo Eliza Samúdio, além de cárcere privado do menino Bruninho, filho dos dois. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

A migração de regime foi possível porque a Justiça, em junho, anulou a falta grave que o ex-goleiro teria cometido em outubro, quando foi flagrado em bar ao lado de mulheres no momento em que deveria estar em trabalho externo. Bruno foi preso sob a acusação de homicídio em 2010. A mãe de Eliza, Sonia Moura, disse que “quem comete um crime contra a vida deveria ter prisão perpétua”.

Nova decisão

Na decisão, o juiz Tarcisio Moreira de Souza afirmou que “o reeducando satisfaz as exigências subjetivas para a concessão da progressão de regime para o semiaberto, em especial pelo decote da imputação de falta grave, pois já cumpriu o lapso temporal necessário de pena imposta no regime fechado”.

Os crimes foram cometidos em junho de 2010, quando Bruno era goleiro do Flamengo. As investigações apontaram que o jogador, com a ajuda de amigos, matou Eliza. O corpo da vítima nunca foi encontrado.

Falta grave

Em fevereiro a Justiça de Minas Gerais decidiu transferir o ex-goleiro Bruno, condenado a 20 anos de prisão pela morte da modelo Eliza Samudio, para a penitenciária de segurança máxima Nova Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em outubro do ano passado, Bruno foi registrado por câmeras marcando encontro com mulheres no local.

Em dezembro de 2018, o Conselho Disciplinar da Apac de Varginha inocentou o goleiro, mas o juiz da 1º Vara Criminal de Execuções Penais de Varginha, Tarcísio Moreira de Souza, reviu o caso neste mês e determinou que houve “falta disciplinar grave” do ex-goleiro de Flamengo, Atlético-MG, Corinthians, entre outros.

Fevereiro de 2023

Com a decisão, Bruno perdeu também na época o direito de trabalhar fora do presídio. Com a decisão, Bruno só poderia pedir novamente a progressão da pena e tentar deixar o regime fechado em fevereiro de 2023, até a nova determinação desta semana.

Macarrão

Acusado de envolvimento na morte de Eliza Samudio, Luiz Henrique Ferreira Romão, mais conhecido por Macarrão, deixou a cadeia em março de 2018. Ele cumpria pena no Presídio Doutor Pio Canedo, em Pará de Minas (MG), e obteve o direito de passar para o regime aberto.

Macarrão, que não quer mais ser chamado pelo apelido, foi condenado a 15 anos de prisão pela morte de Eliza e pelo sequestro de seu filho. Ao sair do presídio ele foi cercado por repórteres e falou que nunca tentou se passar por “coitadinho”. Mas garantiu que está arrependido do crime que cometeu. “Infelizmente não tenho como voltar atrás. Se pudesse eu voltaria”, afirmou na ocasião.

